Alerta per pluges intenses aquesta nit i demà matí

02.09.2019 | 16:47

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya INUNCAT per la previsió de pluges intenses a partir de la propera nit i que s'allargaran fins demà al matí.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 l/m2 en 30 minuts a tot el litoral i prelitoral Central. Les comarques amb major grau de probabilitat d'afectació segons l'avís són el Baix Penedès, l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot i que amb menor probabilitat l'avís de l'SMC afecta també zones de Tarragona, de la Catalunya Central i de Girona, afectant les comarques del Baix Camp, el Tarragonès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà, l'Anoia, la Segarra, el Solsonès, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i la Selva.

Les precipitacions que s'allargaran fins demà al matí podran provocar incidències i complicar la mobilitat en les comarques més afectades per l'avís, i sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Davant d'aquest episodi de precipitacions, Protecció Civil de la Generalitat recomana informar-se de la situació meteorològica i les possibles afectacions viàries abans de sortir de casa. Convé extremar les precaucions entorn de rius i rieres perquè poden portar aigua abundant de forma sobtada i convertir-se en una zona extremadament perillosa.

De la mateixa manera i de forma genèrica, Protecció Civil aconsella no romandre a prop de lleres, rius i guals i eviteu travessar rieres i torrents a les zones afectades perquè, encara que semblin portar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. No deixeu els cotxes aparcats en zones inundables o torrents secs. Si les tempestes van acompanyades d'aparat elèctric, cal evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques. Extremeu les precaucions en les activitats a l'aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Qui condueixi de matinada ha d'evitar vies secundàries, especialment si són a prop de rius, rieres i zones inundables.