Tardor amb la Setmana del Llibre en català i moltes novetats

31.08.2019 | 04:00

Nova cita amb la Setmana del Llibre en Català a Barcelona (del 6 al 15 de setembre a l'avinguda de la Catedral). La festa literària serà una gran oportunitat per saber que està a punt de veure la llum aquesta tardor amb la represa del curs. De moment hi ha alguns escriptors a punt de firmar noves obres com Ferran Torrent, Màrius Serra, Xavier Bosc i Martí Domínguez. Compartiran espai en aquesta festa amb el galàctic Jaume Sisa i amb veus com la Carla Gràcia i Ramon Erra o les reedicions de ...