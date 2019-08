Un incendi destrossa un pis i obliga a desallotjar tretze habitatges a Can Palet

Javier Llamas

31.08.2019 | 04:00

Un incendi va destruir un pis dijous a la nit a Can Palet. Treze habitatges van ser desallotjats.El 112 va alertar la Policia Municipal a les 10.44 de la nit: s'estava produint un incendi en el carrer del Bages i hi havia persones en un balcó de l'immoble que es podrien trobar en situació de risc. Sortien flames per una finestra. Es van comissionar tres dotacions policials, que es van sumar a sis vehicles del cos de Bombers, cinc ambulàncies i tres dotacions dels Mossos d'Esquadra. Els ...