Imputat per conduir sense permís i denunciatper portar drogues a sobre 

31.08.2019 | 04:00

El conductor d'un vehicle va quedar imputat dijous per no tenir carnet. No n'havia tingut mai. La infracció penal: un delicte contra la seguretat del trànsit. A les 4.48 de la tarda, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle al carrer de Sant Crispí, al barri de Ca n'Anglada. Una vegada sol·licitada al conductor la documentació pertinent i fetes les comprovacions adients a la base de dades de la Dirección General de Tráfico (DGT), els agentes van esbrinar que aquesta persona ...