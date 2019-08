Horaris i zona blava amb normalitat

31.08.2019 | 04:00

El mes d'agost acaba i la mobilitat torna poc a poc a la normalitat. Es recuperen els horaris de transports públics i la zona blava tornarà a funcionar com funcionava abans de començar el mes. A Terrassa, la zona blava ha estat gratuïta durant tot el mes excepte al Centre, on els parquímetres es van desconnectar entre el 5 i el 25 d'agost. Aquest ha estat el vuitè any consecutiu que el Consistori egarenc ha aplicat diferents criteris a les zones blaves de la ciutat, segons les necesitats ...