Els llibres de crimsi passions, els més prestats

Mercè Boladeras

31.08.2019 | 04:00

L'estiu, i en general les vacances, permet tenir més temps per dedicar-se a les aficions personals, entre les que una d'elles pot ser la lectura. Ara que el període d'oci ja toca al seu fi per molts de nosaltres, hem consultat a les biblioteques municipals per saber quins són els llibres que més s'han demanat en préstec per aquests mesos de juny, juliol i agost.Des de la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) han confeccionat un rànquing, un "top ten" a partir de les peticions dels usuaris i ...