Els docents es reincorporen el dilluns als centres educatius

Mercè Boladeras

31.08.2019 | 04:00

Mestres i professors de centres públics, concertats i privats tornaran dilluns a la feina. Amb la seva arribada començarà el compte enrere per la inauguració d'un nou curs que serà el dijous, 12 de setembre, després de la Diada de Catalunya. Els docents tindran gairebé un parell de setmanes per tancar l'organització del nou curs. Durant aquests dies, els equips revisaran tota la programació i la dotació de recursos humans i materials, així com les instal·lacions perquè tot estigui a punt per ...