¿Cal extremar els controls sanitaris en la venda de carn?

DEBAT

31.08.2019 | 04:00

El cas detectat a Andalusia de la venda de carn envasada en mal estat ha despertat l'alerta. El brot d'infecció afecta a més de 200 persones

La comunitat d'Andalusia fa dies que és notícia per alerta sanitària. El consum d'una carn entatxonada, de la marca "La Mechá", fabricada per l'empresa sevillana Magrudis, estava en mal estat i ha causat una infecció produïda per la bactèria listeriosi a unes dues-centes persones. La distribució d'aquesta carn envasada s'ha fet principalment a Andalusia però també a Madrid, Extremadura, Castella-la Manxa i les Illes Canàries. També s'han detectat alguns casos puntuals a Catalunya però ara per ...