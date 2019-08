29.08.2019 | 19:15

Imputat un conductor borratxo a Terrassa. Aquest dimecres, a les 15.45, una patrulla de la Policia Municipal, que feia tasques de

regulació del trànsit en la zona del Mercadal setmanal per facilitar la feina dels treballadors d'Eco-Equip, va observar com un vehicle circulava per la rotonda de l'avinguda de Béjar amb la carretera de Matadepera a una velocitat excessiva i sense respectar les senyals d'abalisament col·locades per garantir la seguretat dels treballadors de la neteja. Els agents van a aturar el vehicle i van comprovar que el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques. Per aquest motiu, se li van realitzar les proves d'alcoholèmia, en les quals va donar resultats positius de 0,78 i 0,77 mil·ligrams per litre d'aire espirat. En base a aquests resultats, es va procedir a la instrucció de les diligències penals per la presumpta comissió d'un delicte contra la seguretat viària.