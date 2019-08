La gent gran gaudeix tornant a la universitat

Redacció/M.B.

29.08.2019 | 04:00

Les persones grans tenen cada vegada més inquietud per ampliar els seus coneixements. Així ho demostra un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que explica que ha duplicat en els cinc últims cursos el nombre d'alumnes de més de 65 anys. La mateixa UOC destaca també que la gent gran opti per realitzar estudis online, un fet que demostra que han perdut la por a les tecnologies.La UOC ha bussejat en les dades de la seva universitat per extreure algunes dades interessants. La ...