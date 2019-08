La Diputació de Barcelona convoca els ajuntaments per donar una resposta conjunta a les reclamacions d'Endesa

29.08.2019 | 13:20

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, convocarà els alcaldes i alcaldesses de la demarcació, entre ells el batlle de Terrassa, Jordi Ballart, per donar resposta coordinada i conjunta davant de les reclamacions que els ajuntaments han rebut per part d'Endesa amb relació al deute de les famílies amb pobresa energètica que no han pogut pagar les factures generades. L'acte tindrà lloc el proper dimecres a la seu de la Diputació i comptarà amb les principals entitats municipalistes i l'administració pública de l'àrea metropolitana de Barcelona.

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, assegura que «a més de voler compartir un espai de trobada per analitzar, debatre els continguts de la reclamació i trobar solucions per evitar la vulneració dels drets de la població; la Diputació de Barcelona aposta per implantar una taula amb la resta d'administracions i empreses per trobar una solució al problema del deute de les famílies més vulnerables».

Al llarg d'aquest mes, l'Ajuntament de Terrassa va manifestar el seu desig de fer front comú contra Endesa. 'El consistori va enviar una carta a la resta de municipis catalans per lluitar contra la proposta d'Endesa. La companyia ofereix els ajuntaments pagar el 50% del deute que les famílies vulnerables tenen amb l'elèctrica sempre que els consistoris paguin l'altra meitat. En cas contrari, l'empresa explica que podrà arribar a tallar la llum a les famílies. El govern titllà la carta d'Endesa d'"amenaça intolerable" i es nega a pagar la meitat de la factura per pobresa energètica

.