La pluja aixeca tapes de clavegueram a l'avinguda del Vallès

28.08.2019 | 16:52

La pluja caiguda dimarts a la tarda va provocar que tapes del clavegueram de l'avinguda del Vallès es desplacessin del lloc. La Policia Municipal va rebre avís d'una persona que va observar com les tapes anaven saltant a diferents punts de la via en el moment de més alta intensitat de pluja. Diverses dotacions policials van inspeccionar l'avinguda. El punt on es va trobar una major acumulació d'aigua va ser a prop de la cruïlla amb la sortida de la C-58. Allà, una reixa del clavegueram estava obstruïda per branques i l'aigua s'estava embassant. Els agents van retirar la reixa.