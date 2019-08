Va robar a una casa i es va deixar una ampolla d'aigua amb les empremtes

Javier Llamas

27.08.2019 | 04:00

Va anar a robar a una casa amb altres persones. Portava una ampolla d'aigua de litre i mig que es va deixar allà, en el domicili assaltat. La víctima del robatori va assegurar que l'ampolla no era seva. I quan van arribar els Mossos d'Esquadra i van inspeccionar el domicili, van veure l'ampolla i la van analitzar. I en l'ampolla d'aigua hi havia empremtes d'un dels lladres. Per aquesta prova, per aquest oblit, i pel reconeixement d'un testimoni que va veure fugir els malfactors, aquest acusat ...