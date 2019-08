Un residu que triga mil anys a fondre's La goma de pneumàtics en desús recobra vida per al calçat

Redacció

27.08.2019 | 04:00

Segona vida a la goma de les rodes en desús. Investigadors del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Terrassa i de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV) han desenvolupat un nou material per fabricar aïllant per al calçat a partir dels pneumàtics que ja tenien com destí l'abocador. El nou material podria suposar un estalvi de 20 milions d'euros l'any en matèria prima per al sector del calçat i una reducció de 40 mil tones d'emissions de CO2.El projecte està ...