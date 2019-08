El govern vol implantar el bus gratis a l'Hospital aquest any

Laura Mangas

27.08.2019 | 04:00

L'equip de govern vol aplicar abans que acabi l'any la gratuïtat de l'autobús només per a la gent que vagi a l'Hospital de Terrassa. Aquest va ser un compromís electoral de la formació Tot per Terrassa (TxT), ara en el govern de coalició amb ERC, i és una de les mesures que es volen aplicar com més aviat millor.La tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, explica que l'àrea que dirigeix treballa ja perquè les persones que hagin de desplaçar-se a l'Hospital de Terrassa, ...