El Govern aprova el decret d'acreditació de prescripció infermera

27.08.2019 | 16:29

El Govern de la Generalitat ha donat avui llum verda al decret d'acreditació de prescripció infermera que permetrà que els més de 45.000 infermers i infermeres de Catalunya puguin acreditar-se per dispensar medicaments. El text normatiu, d'acord amb el Reial Decret espanyol, detalla el procediment que hauran de seguir els professionals per acreditar-se. Les persones aspirants hauran de complir dos requisits: el primer serà disposar del títol de grau d'infermeria o un d'equivalent; el segon, demostrar un mínim d'un any d'experiència professional o haver superat un curs d'adaptació que s'impartirà de manera gratuïta.

L'acreditació podrà ser atorgada per cures generals per al col·lectiu d'infermers i infermeres no especialistes, o per cures especialitzades per als especialistes. Quan la obtinguin, els professionals podran indicar, usar i autoritzar la dispensació de productes sanitaris i de medicaments no subjectes a prescripció mèdica.