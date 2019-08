El condemnen per pèrdua de punts i culpa el germà d'algunes infraccions

J. Ll.

27.08.2019 | 04:00

És igual si la privació del permís era justa o no. Això no es dirimia en el judici. El que es dirimia en el judici era el fet que la Policia Municipal va enxampar a aquell conductor al volant d'un cotxe, quan tenia el carnet retirat per pèrdua de punts. L'acusat, condemnat a una multa de 1.080 euros, va al·legar que algunes de les infraccions que van motivar la suspensió del permís les havia comès el seu germà.Uns policies municipals van aturar l'automòbil el 6 d'octubre de 2018 al carrer ...