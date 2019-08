Superàvit de 8,9 milions en els comptes de 2018

Laura Mangas

23.08.2019 | 19:52

L'Ajuntament ha tancat el pressupost de 2018 amb un folgat superàvit de 8,9 milions d'euros. Una part d'aquests recursos, concretament 4,7 milions, es quedaran a la caixa dels estalvis per poder gastar-los en els propers exercicis.A diferència d'altres anys, en què els romanents provenien principalment de l'obtenció de majors ingressos, sobretot impostos, aquesta vegada hi ha estalvis perquè no s'ha executat tota la despesa prevista. L'Ajuntament no s'ha gastat 9,1 milions d'euros ...