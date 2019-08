Una plaga d'escarabats de l'om genera molèsties als habitatges

Laura Mangas

24.08.2019 | 04:00

Uns bitxets entre grocs i verds, petits, amb ales, que s'hi fiquen per tot arreu, inclosos als habitatges, on aquests dies s'han convetit en un veritable incordi per molts veïns de la ciutat. La plaga d'escarabat de l'om sembla que ja va de caiguda, sostenen a l'Ajuntament, que dimarts i dimecres a la nit els ha ruixat amb aigua a pressió per intentar aflebir-los i aturar, en la mesura del possible, que campin al seu aire.És normal trobar-se aquest escarabat de l'om o galeruca, com se li ...