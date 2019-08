Més de 200 estafats amb pòlisses d'assegurances de vehicles falses

22.08.2019 | 13:40

Un grup de cinc persones treballaven de manera organitzada per estafar clients que volien contractar una assegurança, principalment de vehicle. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat el grup, que operava a Terrassa. El passat 13 d'agost van detenir tres persones de nacionalitat espanyola i dues més han estat investigades com a presumptes autores de diversos delictes d'estafa continuada, falsificació documental i revelació de secrets.

Els presumptes delinqüents utilitzaven codis informàtics de companyies asseguradores per emetre pòlisses i es desviaven els diners a comptes personals, generant pèrdues a les companyies per valor de 147.000 euros. Fins al moment, hi ha més de 200 persones afectades que circulaven amb vehicles que no estaven assegurats, tot i que van pagar per les pòlisses, i no es descarta que hi hagi més afectats.

Els tres detinguts van passar el 15 d'agost a disposició judicial davant del Jutjat d'Instrucció número 2 de Terrassa, que va decretar llibertat amb càrrecs pels tres arrestats.