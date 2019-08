Denunciada per fer pràctiques amb el cotxe pel seu compte

22.08.2019 | 13:25

Va tenir la idea de practicar pel seu compte mentre es prepara per obtenir el carnet de conduir, però la policia la va detectar i va acabar sent denunciada per un presumpte delicte contra la seguretat viària.

La dona circulava ahir dimecres a la tarda per l'avinguda de Les Nacions. Una patrulla de la Policia Municipal la va aturar en observar que una motocicleta, conduïda per un home, anava acompanyant el turisme en la seva ruta. Quan els agents van demanar-li la documentació, la dona va explicar que no tenia permís de conduir, que precisament estava en tràmits per a la seva obtenció, i és per això que havia decidit sortir al carrer a fer pràctiques pel seu compte amb el cotxe, que era propietat de l'home que l'acompanyava en moto. El conductor de la motocicleta va corroborar la versió de la dona, però res no va evitar la denúncia. Els agents van obrir diligències per un presumpte delicte contra la seguretat viària a la conductora del turisme i, com a cooperador necessari, també al propietari d'aquest.