Denunciat per estar amb la música massa alta al carrer

21.08.2019 | 14:55

Un jove ha estat denunciat per destorbar el descans dels veïns a Ca n'Anglada amb el seu altaveu. Els fets van passar ahir dimecres a la nit, al voltant de les 22 hores. Un particular va trucar a la Policia Municipal per denunciar que al carrer de Sant Cosme, entre Jacint Elias i el passeig del 22 de Juliol, en una zona interior d'una illa d'habitatges, hi havia diversos joves escolant música. Ho feien a través d'uns altaveus, sembla ser que a un volum massa elevat que molestava els veïns.

Dues dotacions dels agents locals es van personar al lloc dels fets i van comprovar que el nivell de soroll era massa alt per a aquelles hores i van acabar denunciant un dels joves per incompliment de les ordenances municipals i per pertorbar el descans dels veïns.