Incendi en una hípica de Les Martines

Laura Mangas

20.08.2019 | 13:44

Dues bales de palla tapades amb una lona van començar a cremar aquesta matinada a l'hípica Golden Horse, ubicada a Les Martines. Els Bombers van poder controlar el foc ràpidament i no es va escampar per enlloc més. Ni els cavalls ni cap persona han resultat ferides.

Pocs minuts abans de la una de la matinada, un veí de Les Martines va alertar els serveis d'emergència que observava unes flames des del seu domicili, al carrer de la Carena de Mas Bellver. Pensava que per la ubicació podia ser a una hípica de la zona i no es va equivocar. En arribar les unitats policials i els Bombers van veure que el foc s'havia iniciat a la zona on s'emmagatzema la palla, a l'exterior de la finca, a uns 50 metres d'una de les naus. Els Bombers van desplaçar set dotacions per les tasques d'extinció i hi van romandre tota la nit controlant el perímetre. De fet, aquest matí encara quedaven dues dotacions a la zona de l'incendi. A la zona també es va desplaçar la Policia Municipal, una ambulància i dues unitats de Mossos d'Esquadra.

Els propietaris de l'hípica asseguren que desconeixen què ha provocat les flames a les dues bales de palla. Expliquen que cap persona ni tampoc cap animal (hi ha al voltant de 30 cavalls) han patit ferides de cap mena ni han inhalat fum. Les instal·lacions de l'hípica no s'han vist afectades, amb la qual cosa, comenten que podran reprendre l'activitat sense problemes.