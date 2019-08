Denuncien el conductor d'un patinet elèctric per no tenir permís de conduir

20.08.2019 | 17:22

La Policia Municipal ha obert diligències contra el conductor d'un patinet elèctric, assimilable a un ciclomotor, perquè no tenia permís de conduir.

A les 11.45 hores d'ahir, una dotació policial que realitzava servei de vigilància a l'avinguda de Jaume I va observar una persona que circulava amb un patinet elèctric pel carril bici. Als agents els va cridar l'atenció les característiques del vehicle, quant a pes i possible potència del patinet, i van procedir a aturar el conductor, ja que el patinet era equiparable a un ciclomotor. En sol·licitar-li la documentació, el conductor va indicar que no disposava de cap mena de documentació del vehicle ni tampoc de documentació personal. Per aquest motiu, la policia va immobilitzar el patinet i va denunciar el seu conductor administrativament per les infraccions comeses. Els agents van instruir diligències per un presumpte delicte contra la seguretat viària per no tenir permís de conduir.