Una plaga d'escarabat de l'om provoca molèsties als habitatges

Laura Mangas

19.08.2019 | 16:38

La seva presència és habitual per aquestes dates, però no en tanta quantitat. La proliferació de la galeruca o escarabat de l'om s'ha convertit en plaga aquests dies a Terrassa. Els insectes, que volen, han entrat als habitatges, especialment a les zones de Can Palet i Can Jofresa, provocant molèsties als veïns.

L'Ajuntament indica que no hi ha cap risc per a la salut, tot i que l'escarabat genera incomoditats. El tractament químic que seria útil per a la seva erradicació no es pot fer servir a parcs i jardins, D'altra banda, aquest tractament seria més efectiu en cas que hi haguessin larves, però sembla que ja no queden, sinó que l'escarabat està en l'etapa adulta. Així, l'Ajuntament indica que una mesura contra l'insecte és ruixar-ho amb aigua, de manera que es mullen les ales de l'escarabat i es debilita. Els serveis municipals esperaran a veure si plou aquesta setmana (es preveuen precipitacions). Si no, la intenció és ruixar l'insecte amb aigua.