Josep Rull sortirà demà de la presó per acompanyar el seu fill en una operació

19.08.2019 | 14:25

L'exconseller Josep Rull, reclòs a Lledoners, podrà sortir demà de la presó per acompanyar el seu fill en una operació. El Tribunal Suprem va concedir permís a l'egarenc, en presó provisional, acceptant així la petició feta per Rull. La Junta de Tractament va emetre un informe favorable a la seva sol·licitud, de la mateixa manera que la Fiscalia no es va oposar sempre, que es fes amb la seguretat adequada, va demanar.

D'aquesta forma, el tribunal permet a Rull sortir de presó demà, 20 d'agost, a les 6.30 hores i tornar, una vegada hagi finalitzat l'operació del seu fill. Els magistrats recorden al centre penitenciari que haurà d'adoptar les mesures de seguretat necessàries per als desplaçaments i la custòdia a l'hospital, i als Mossos d'Esquadra que evitin que la sortida tingui una altra finalitat.

Serà la tercera vegada que el diputat suspès de JxCat surti de la presó de Lledoners (Barcelona), on es troba pendent que el Tribunal Suprem dicti sentència després del judici per l'1O. Les dues vegades anteriors van ser per assistir a les proves diagnòstiques practicades al seu fill. L'operació, que tindrà lloc demà, no revesteix gravetat.