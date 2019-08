Obres de manteniment a les escoles públiques aprofitant les vacances

Redacció

17.08.2019 | 04:00

Com cada estiu, l'Ajuntament aprofita les vacances escolars per posar a punt les escoles de cara al setembre. Aquest any ha programat obres de manteniment per valor de 820 mil euros.Els treballs van començar el juliol, però s'allarguen també durant aquest mes. L'Ajuntament no es limita a actualitzar les instal·lacions de les escoles bressol municipals, sinó que també actua a altres centres educatius públics, com les escoles d'infantil i primària, tot i que la propietat i gestió d'aquests ...