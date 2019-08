En l'edició del dia 24 d'agost

16.08.2019 | 19:51

Aquest arxipèlag del Carib, situat al sud de les Bahames i destinació preferida de nombrosos personatges famosos, és un petit paradís, on hi ha molt a fer i descobrir.

Per Redacció Diari de Terrassa i Ricardo Segura/ EFELes principals atraccions de les Illes Turks i Caicos (ITC) són les seves platges espectaculars qualificades com de les millors del món, però també la seva meravellosa barrera d'esculls, amb innombrables llocs per al busseig, les seves aigües cristal·lines i càlides.Fa vint anys pocs sabien on es localitzaven i actualment són considerades com un de les destinacions més exclusives del Carib, aliè ...