El govern es nega a pagar el 50% del deute de pobresa energètica

Laura Mangas

17.08.2019 | 04:00

Una "coacció" en tota regla. Així considera Lluïsa Melgares, tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, la carta enviada per la companyia Endesa, que s'ofereix a pagar el 50% del deute acumulat a la ciutat per les famílies que no poden pagar la llum. De l'altra meitat demana que es faci càrrec l'Ajuntament o si no, avisa que podrà tallar la llum a les famílies deutores. En el cas de Terrassa, la factura impagada a la companyia elèctrica ascendeix a 920 mil euros de 838 clients.A ...