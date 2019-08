Empresonats dos joves per estrebades de cadenes d'or

16.08.2019 | 19:51

El Grup de Delinqüència Urbana i de la Unitat d'Investigació de Terrassa va detenir els passats 6 i 8 d'agost dos joves, de 18 anys i de nacionalitat marroquina, com a presumptes autors de tres robatoris amb violència a Terrassa.Els arrestats havien comès tres estrebades de cadenetes d'or del coll a persones grans. Gràcies a la descripció facilitada per les víctimes i a testimonis dels fets, els agents, que estaven realitzant un dispositiu per tractar de prevenir aquests il·lícits, van ...