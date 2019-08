Els van enxampar en una nau plena de marihuana però han estat absolts

Tram on estava situada la nau inspeccionada per la policia.

Tram on estava situada la nau inspeccionada per la policia.

Javier Llamas

17.08.2019 | 04:00

I si no tenien res a veure amb aquella plantació de marihuana, encara que allà hi fossin, a la nau, quan la va registrar la policia? I si ni tan sols coneixien que allà hi havia tantes mates de cànnabis? I de qui era la nau aquella? Aquestes preguntes assalten als magistrats que han analitzat, primer a Terrassa, després en la revisió de l'apel·lació en l'Audiència Provincial, el cas de quatre individus detinguts en 2015 a l'interior d'un edifici del carrer Transversal. Un edifici convertit en ...