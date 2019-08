 Mossos de paisà que són "fures" als carrers

Javier Llamas

17.08.2019 | 04:00

No fa molt temps, un mosso de paisà de Terrassa va esquivar la llarga filera de cotxes detinguts en un insofrible embús en l'autopista passant de turisme a turisme, hola, treu la placa, sóc policia, i així de cotxe a cotxe, per a no perdre de vista l'automòbil en el qual viatjava un sospitós, un tipus perillós, molt. Un altre dia un mosso egarenc seguia a una víctima de maltractaments fins a Barcelona, per a enxampar a l'agressor, i es va veure obligat a agafar un taxi, com en les pelis, ...