Empresonats dos joves per arrencar del coll cadenes d'or a gent gran

16.08.2019 | 13:14

El Grup de Delinqüència Urbana i de la Unitat d'Investigació de Terrassa va detenir els passats 6 i 8 d'agost dos joves, de 18 anys i de nacionalitat marroquina, com a presumptes autors de tres robatoris amb violència a Terrassa.

Els arrestats havien comès tres estrebades de cadenetes d'or del coll a persones grans. Gràcies a la descripció facilitada per les víctimes i a testimonis dels fets, els agents, que estaven realitzant un dispositiu per tractar de prevenir aquests il·lícits, van localitzar un dels presumptes autors el 6 d'agost i el van detenir. Els investigadors van aconseguir identificar un segon autor de les estrebades i posteriorment, el 8 d'agost, el van detenir també a la ciutat.

Els Mossos van realitzar gestions amb botigues de compravenda d'or i es van recuperar joies sostretes, que s'està treballant per retornar-les als legítims propietaris. També van aconseguir acreditar que els arrestats treballaven en equip per tal de sostreure joies a persones grans i que posteriorment als robatoris, un d'ells venia les joies a botigues de compravenda d'or.

Els joves, amb 10 antecedents anteriors, van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar el seu ingrés a presó. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Es dóna la circumstància que dues setmanes abans, concretament el 19 de juliol, els mateixos dos joves havien estat detinguts com a presumptes autors d'un robatori amb violència, de les mateixes característiques, a una persona d'edat avançada a Terrassa. La víctima havia estat ingressada per les lesions ocasionades en caure a terra i inclús, els joves havien arribat a agredir una persona que intentava impedir el fet.