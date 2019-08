Desmantellat a Terrassa un centre de distribució fraudulenta de canals de pagament

16.08.2019 | 18:04

Agents de la Policia Nacional han desmantellat un centre de IPTV –sistema de protocols de televisió per Internet- que es dedicava a comercialitzar continguts audiovisuals i canals de pagament de forma fraudulenta. El detingut proporcionava accés a continguts de canals, en la seva majoria esportius, pertanyents a diferents plataformes de pagament. El centre estava situat en un habitatge de Terrassa i entre els seus clients destaquen nombrosos establiments hotelers situats per tota la geografia espanyola.

La recerca va començar amb una denúncia que aportava dades sobre el servei irregular que s'oferia des d'una pàgina web administrada des de la província de Barcelona, on es distribuïa continguts audiovisuals de forma fraudulenta.

El denunciat duia a terme aquesta activitat sense l'autorització dels titulars de drets de la propietat intel·lectual, rebent a canvi una contraprestació econòmica predeterminada i periòdica que variava segons el termini contractat i la modalitat d'accés als continguts il·legals.

Aquests serveis fraudulents eren comercialitzats mitjançant la venda de descodificadors en els quals, previ abonament de les quantitats establertes en funció de la modalitat contractada, s'inseria el microprogramari corresponent que habilitava l'accés a diversos servidors. D'aquesta forma els usuaris tenien accés a continguts de canals pertanyents a diferents plataformes de pagament, especialment a esdeveniments esportius. A més, el denunciat utilitzava la denominació comercial d'aquestes grans operadores de continguts per a publicitar els seus serveis.

Després de diverses gestions, els agents van arrestar al presumpte responsable dels fets i van registrar el seu domicili situat a Terrassa, on es van trobar els efectes relacionats amb la il·lícita activitat. A més es va procedir al bloqueig i anul·lació del servei que oferia als seus clients relacionat amb l'emissió de continguts de plataformes digitals de manera il·legal.

En el domicili es va intervenir un total de 4.705 euros, quantitat presumiblement derivada d'aquesta activitat il·lícita, i es va constatar la presència de factures de pagament pel servei il·legal a nombrosos establiments hotelers situats per tota la geografia espanyola. Tot això indica l'ampli abast de l'activitat fraudulenta desenvolupada pel detingut i el grau de connivència dels diferents usuaris-clients, que no es limita a la participació individual sinó a altres formes de comercialització.