Un conductor begut i sense carnet xoca amb quatre cotxes i acaba bolcant

16.08.2019 | 13:53

El conductor d'un vehicle va acabar bolcant a la carretera després de xocar amb quatre cotxes que estaven estacionats. El conductor va donar positiu en les proves d'alcoholèmia i no tenia permís de conduir.

Els fers van passar al voltant de les 23 hores del dimecres. El servei 112 va comunicar a la Policia Municipal que al carrer d'Autonomia s'havia produït un accident de trànsit i que un vehicle es trobava bolcat. Una vegada en el lloc dels fets, diverses persones van identificar un home com el conductor del vehicle sinistrat. A l'accident, a més del vehicle bolcat, s'havien vist afectats amb diversos desperfectes altres quatre cotxes que es trobaven correctament estacionats.

El conductor presentava diverses lesions de poca importància de les quals va ser atès pel personal sanitari, però no va desitjar el trasllat a cap centre sanitari. Una altra de les persones presents també va haver de ser atesa pels serveis sanitaris, ja que va sofrir petites lesions en una mà en ajudar el conductor del vehicle bolcat a sortir d'aquest.

El conductor del vehicle bolcat presentava símptomes evidents de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques, i quan li van fer les proves d'alcoholèmia, va donar 0,71 i 0,65 mg per litre d'aire espirat, quan el màxim permès és 0,25 mg, per litre d'aire espirat. A més, no tenia autorització per a conduir.

La Policia Municipal va instruir diligències judicials al conductor del vehicle sinistrat per un presumpte delicte contra la seguretat viària. Tot seguit, els Bombers van col·locar bé el vehicle per normalitzar el trànsit al carrer.