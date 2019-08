Operatiu contra una banda que robava gas per aire condicionat

14.08.2019 | 13:12

Terrassa ha estat una de les quatre localitats catalanes on s'ha dut a terme la matinada d'aquest dimecres un gran operatiu contra una banda que robava bombones de gas per aire condicionat. Uns 140 efectius dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut a cinc persones en el marc d'un operatiu contra una organització criminal dedicada a robar amb força bombones de gas freó, utilitzat per a recarregar aparells d'aire condicionat. Segons fonts piolicials, els agents han efectuat cinc entrades i registres a Terrassa, Sabadell, Badalona i també a La Pobla de Mafumet (Tarragona).

Els membres de la banda estaven especialitzats a robar bombones de gas freó d'empreses, a les quals accedien per força per diferents mètodes, com l'encastament de vehicles o l'escalada. Durant l'operació, la policia també ha detingut a un home que tenia una ordre de crida i cerca i a un altre que portava un rellotge de luxe relacionat amb un robatori violent, malgrat que la recerca continua oberta.

En l'operatiu han participat 80 agents de la policia catalana i 60 de la Guàrdia Civil, que han requisat un centenar de bombones que els detinguts tenien emmagatzemades.

El gas freó s'empra principalment en usos domèstics (neveres, aires condicionats, vehicles) o industrials (equips de refrigeració de grans superfícies, hotels i edificis, neveres industrials d'establiments comercials i similars) per a la recàrrega de sistemes de refrigeració. Una bombona de 9 quilos pot costar uns 1.500 euros, segons els Mossos, per la qual cosa és una matèria molt preada en el mercat il·legal.