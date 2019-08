Melgares (TxT) reitera la neutralitat de l'Ajuntament, malgrat la pressió del CDR

Laura Mangas

14.08.2019 | 13:40

L'alcaldessa accidental, Lluïsa Melgares, insisteix a defensar la neutralitat de l'Ajuntament per no penjar la pancarta sobre els polítics presos al balcó de la institució, malgrat la pressió del CDR. El comitè per la Defensa de la República (CDR) de Terrassa ha fet aquesta matinada una pintada a la seu de Tot per Terrassa (TxT), partit al qual pertany Melgares, criticant que aquesta formació, ara en el govern de la ciutat, rebutgés penjar la pancarta a favor dels presos a la façana de l'Ajuntament.

El CDR reivindica que "davant la injustícia, la neutralitat no és una opció". El grup independentista reclama que es pengi el cartell i mostrar així una "Terrassa compromesa amb les preses i exiliades". El passat 19 de juliol, el ple va rebutjar penjar la pancarta amb el lema "La democràcia no es jutja", reclamada llavors per Junts per Terrassa. El grup municipal Tot per Terrassa va votar en bloc en contra d'aquesta proposta. Melgares continua defensant aquesta decisió, tot i respectar "el contingut de la pintada" del CDR. TxT és un "partit local format per persones amb ideologies molt diferents", afirma la regidora, que entén que "el balcó de l'Ajuntament representa al 100% de la ciutat i pensem que no hem de posar aquesta pancarta. Es podrien buscar altres espais". Tot i això, la regidora considera que els exconsellers i activistes catalans no haurien d'estar a la presó. "Personalment, com a jurista, crec que estan injustament a la presó. Podem criticar el que van fer, però això no està recollit en un codi penal", afirma.

La regidora, que aquesta setmana exerceix com a alcaldessa accidental, critica el fet que el CDR hagi embrutat una façana d'un particular. "Les façanes s'han de respectar, sobretot d'un propietari privat. Es poden fer moltes manifestacions. Respecto fins i tot el contingut de la frase, però, valoro en negatiu que es facin a les façanes privades", considera.