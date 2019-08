Detingut un conductor per anar begut i amb el carnet retirat

14.08.2019 | 16:13

La Policia Municipal ha detingut aquesta matinada, poc després de la una, un conductor per un presumpte delicte contra la seguretat vial, ja que va donar positiu en les proves d'alcoholèmia i no tenia vigent el permís de conduir. Una unitat policial va aturar un vehicle al carrer d'Aneto, després d'observar com el seu conductor circulava d'una manera negligent. Els agents van comprovar que el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques. En realitzar-li les proves, amb un resultat positiu de 0,73 i 0,69 mg per litre d'aire espirat, gairebé tres vegades més del màxim permès. També van comprovar que aquesta persona no tenia vigent el seu permís de conduir per pèrdua de punts. La policia el va acabar detenint.