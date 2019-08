Renfe viurà demà una nova jornada d'aturades

Vaga al transport

13.08.2019 | 13:55

Renfe viurà aquest dimecres una nova jornada d'aturades de protesta convocades pel sindicat CGT, de 12 a 16 hores i de 20 a 24 hores, durant els quals Rodalies prestarà el 40% del servei i circularan el 78% dels trens AVE i de llarga distància.

El departament de Treball de la Generalitat i el Ministeri de Foment han decretat els serveis essencials en Renfe, que preveuen així mateix que els trens Avant funcionin al 65% d'un dia normal.

Les aturades parcials estan convocades per als dies 14 i 30 d'agost i 1 de setembre de 2019 en dos períodes de quatre hores, per la qual cosa la resta de la jornada es prestarà el servei habitual.

Els viatgers amb bitllets adquirits amb antelació per als serveis afectats per la vaga poden sol·licitar el seu canvi o reemborsament sense cap cost addicional en estacions i agències de viatges.

Als viatgers afectats pels trens suprimits se'ls oferirà, sempre que sigui possible, viatjar en un altre tren en l'horari més aproximat a l'adquirit, segons Renfe.

Amb aquestes aturades, la primera de les quals es va dur a terme el passat 31 de juliol, CGT busca un augment de les taxes de reposició per a aconseguir una millora dels serveis, l'augment del dret a la conciliació familiar, el fre a l'externalització de serveis i el dret a la promoció interna.