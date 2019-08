A peu o en bici amb seguretat cap a l'escola Roser Capdevila

13.08.2019 | 13:24

L'escola d'infantil i primària Roser Capdevila estrenarà el curs vinent un camí escolar segur per promoure els desplaçaments a peu o en bicicleta fins a arribar al centre educatiu.

L'alumnat del centre educatiu Roser Capdevila, situat al barri de Torre-sana, podran utilitzar el curs vinent el nou camí escolar que s'ha construït durant aquest estiu. L'obra ha consistit a ampliar la vorera situada al nord del carrer de Las Palmas fins a l'accés principal a l'escola, situat al número 17. Aquesta actuació ha comportat la retirada de les pilones per tal que els nens i nenes vagin caminant o en bicicleta al centre escolar en un vial més ampli, segur i accessible per millorar el recorregut més immediat a l'escola. D'aquesta manera, es pretén conscienciar l'alumnat i els seus familiars de la importància de la mobilitat activa en els seus desplaçaments diaris.