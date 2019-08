"Contes de gel" per als més menuts

13.08.2019 | 15:58

Teia Moner, reconeguda titellaire amb una llarga trajectòria professional, va portar el fred de l'Antàrtida a la sufocant Terrassa del passat divendres. L'artista es va desplaçar fins al barri de La Maurina per explicar els seus "Contes de gel". En aquesta ocasió, Teia Moner va fer un espectacle molt cuidat, on el públic assistent va anar coneixent les aventures increïbles d'una sèrie de personatges que tenen un punt en comú: tots viuen al gel.

La passió per la màgia i pels titelles fa que sovint Teia Moner barregi aquestes dues disciplines, configurant espectacles molt particulars, d'atmosferes poètiques i fantàstiques. L'actuació de divendres passat forma part del cicle "Fem l'estiu a Terrassa", organitzat per l'Ajuntament.