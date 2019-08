12.08.2019 | 12:48

L'Ajuntament ha iniciat les habituals obres de manteniment i reparació en els centres educatius públics que acostuma a fer a l'agost per deixar les instal·lacions a punt per al setembre. Aquest any invertirà 820 mil euros en centres com l'antiga escola Germans Amat, les escoles bressol municipals o a l'escola Bisbat d'Ègara, entre altres.