Intenta okupar un habitatge i acaba detingut

12.08.2019 | 15:48

La Policia Municipal va detenir diumenge a la nit un home després que intentés okupar un habitatge en comprovar que tenia tres requeriments judicials pendents. Després de les onze de la nit, el cos policial va rebre una trucada telefònica que informava que a la porta d'un habitatge del carrer de la Poetessa Caparà hi havia un grup de persones forçant el pany. Quan diverses unitats policials es van acostar al lloc, van veure com un home sortia corrent en direcció al carrer de Salmeron, on els agents el van poder aturar. Després de fer les comprovacions corresponents, es va esbrinar que a aquesta persona li constaven tres requeriments judicials: un de recerca, detenció i ingrés a presó, d'un jutjat de Barcelona i dos de recerca, detenció i presentació, d'un jutjat de Barcelona i de Sabadell. Els agents el van detenir immediatament. L'intent d'okupació es va poder evitar, malgrat que el pany de la porta va resultar forçat. El propietari de l'habitatge, que s'hi va acostar al pis, va assegurar que denunciaria els fets.