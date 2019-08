Condueix begut i sense carnet de conduir

12.08.2019 | 17:15

Va intentar escapolir-se, però no li va servir de res. El conductor d'un turisme va acabar detingut dissabte de matinada després de circular begut, sense carnet i sense portar el vehicle assegurat. La Policia Municipal va rebre una trucada, després de la mitjanit de dissabte, on un particular explicava que havia observat com un vehicle circulava per la carretera de Rubí de forma erràtica i a gran velocitat. Aquest ciutadà va informar, fins i tot, de la marca, model i color del vehicle. Una dotació policial va interceptar el cotxe a l'avinguda del Vallès i va comprovar que el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques. El conductor, instat a realitzar les proves de detecció, es va negar de manera reiterada. A més, els agents van comprovar que el vehicle no estava assegurat i que aquesta persona no tenia permís de conduir. Per tots aquests motius, el van detenir i van instruir les diligències judicials corresponents.