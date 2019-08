Dos atropellaments amb ferits lleus

12.08.2019 | 15:58

Divendres i dissabte, a la mateixa hora, els serveis d'emergències van haver d'atendre dues persones amb ferides lleus en ser atropellades. El primer atropellament va tenir lloc divendres, minuts després de les 19.30 hores, a la cruïlla del carrer dels Voluntaris amb el dels Jocs Olímpics. Al lloc, els agents desplaçats, van comprovar que la persona atropellada era una menor que creuava el pas de vianants amb el seu pare. Una ambulància la va traslladar a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa per a ser atesa.

A la mateixa hora però de dissabte, el servei 112 va comunicar d'un altre atropellament a la rambla de Francesc Macià, a l'alçada del carrer Consell de Cent. Segons sembla, l'accident es va produir quan la vianant creuava la calçada de la rambla de Francesc Macià per un lloc no habilitat i va ser colpejada lleument per un vehicle. L'accidentada va ser traslladada a l'Hospital de Terrassa en ambulància.