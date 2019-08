Van trobar les seves empremptes en un cotxe assaltat, però l'absolen

Javier Llamas

09.08.2019 | 19:54

Les seves empremtes dactilars estaven en els vidres davanters del vehicle assaltat, un Porsche, però la troballa d'aquests vestigis no és suficient, segons un tribunal, per a condemnar pel robatori a un sospitós. Aquest queda absolt, després de ser condemnat en primera instància, de sostreure del turisme un GPS i una tablet. Potser va tocar l'automòbil perquè li havia suscitat atracció al carrer, per ser un esportiu vistós.El robatori va ser perpetrat el 27 de desembre del 2012 en l'aparcament ...