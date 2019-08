Reparació de la coberta i les llanternes de la Sala Muncunill

Redacció

10.08.2019 | 04:00

Una gran bastida cobreix ja la façana de la Sala Muncunill, en la plaça Didó. És la mostra evident que ja han començat les obres, programades per l'Ajuntament, per reparar la impermeabilització de la coberta de la Sala Muncunill i les seves llanternes. Abans de començar la part més visible de les sobres es van fer al juliol treballs previs i proves de materials.El projecte s'ha dividit en dues fases per la complexitat dels treballs a desenvolupar i per no interferir amb l'activitat de la sala. ...