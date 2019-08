Queixa a Funerària per posar les mateixes claus a totes les làpides

Laura Mangas

10.08.2019 | 04:00

Com fa habitualment, Antonia Morillas, acompanyada del seu marit, va anar a visitar les sepultures dels seus pares al cementiri municipal el passat 23 de juliol. Però aquell dimarts, la làpida del seu pare, mort fa poc més d'un any, no estava com l'havien deixat fa una setmana. Li faltaven els poms daurats que van collats a la llosa.Antonia va pensar que algú hauria forçat el pany per endur-se'n els poms, tot i que són peces de poc valor econòmic, ja que la seva làpida, com moltes altres, està ...