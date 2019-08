Es va negar a fer la prova d'alcohol per no deixar sols els seus gossos

Javier Llamas

10.08.2019 | 04:00

No sense els meus gossos. Ell va dir i va reiterar que no anava a cap lloc sense els seus gossos, que estaven allà, en el cotxe parat per la Policia Municipal. Que no marxava a fer cap prova d'alcoholèmia, malgrat que a això li instaven els agents després de l'accident. El cotxe conduït per l'acusat s'havia estavellat contra un altre en l'avinguda del Pintor Mir. El conductor es va negar acudir a la Prefectura per a fer les proves, malgrat els símptomes d'embriaguesa que presentava, i va ser ...