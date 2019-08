Es multipliquen les sancions per incivisme amb els residus

Redacció

10.08.2019 | 04:00

L'Ajuntament vol demostrar que s'ha pres seriosament el problema de brutícia i comportaments incívics que pateix la ciutat al voltant dels residus. Els serveis municipals han multiplicat les inspeccions fetes al carrer per multar tots aquells que no fan un ús responsables dels contenidors i de l'espai públic. Aquesta tasca ha donat com a resultat l'obertura de 588 expedients sancionadors entre gener i juny d'aquest any, quasi la mateixa quantitat que durant tot el 2018.L'Ajuntament ha obert ...